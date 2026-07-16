A duhet të pini kefir çdo ditë? Nutricionisti shpjegon përfitimet dhe sasinë e rekomanduar

Kur bëhet fjalë për ushqimet që u atribuohen përfitimeve të shumta shëndetësore, kefiri është ndër më të përmendurit.
Gjatë vitit të kaluar, kërkimet për termin ” pije kefiri ” në platformën britanike Ocado janë rritur me 105 përqind, ndërsa rrjeti i dyqaneve Sainsbury’s deklaron se kërkimet për kefirin e zakonshëm janë dyfishuar, shkruan BBC .
Edhe pse një gotë ose tas kefir çdo ditë mund të duket si një trend i ri, ky produkt i qumështit i fermentuar ka qenë pjesë e dietës së disa popujve për qindra vjet.
Por a ka vërtet një arsye për një popullaritet të tillë dhe a mund ta përmirësojë kefiri shëndetin?
A duhet të pi kefir çdo ditë?
Provat për përfitimet shëndetësore të kefirit janë ende duke u mbledhur, por konsumi i rregullt mund të kontribuojë në shëndetin e zorrëve, si dhe në lëndë ushqyese të rëndësishme si kalciumi dhe proteinat.
Për shumicën e të rriturve të shëndetshëm, konsumi i përditshëm i kefirit mund të jetë pjesë e një diete të ekuilibruar.
Për shkak të karbonizimit të butë natyror, kefiri shpesh quhet “shampanja e produkteve të qumështit”. Më shpesh, është një pije me qumësht të fermentuar, por ekziston edhe në një version më të trashë, si kos, që hahet me lugë. Kefiri i ujit është gjithashtu i disponueshëm.
Tradicionalisht prodhohet duke përdorur kokrra kefiri që i ngjajnë luleve të vogla të lulelakrës. Ato përmbajnë një përzierje mikroorganizmash të dobishëm – baktere të mira dhe maja. Shtimi i tij në qumësht fillon fermentimin, gjatë të cilit pija bëhet më e trashë, pak e thartë dhe pak e gazuar.
Ashtu si ushqimet e tjera të fermentuara, kefiri përmban mikroorganizma të gjallë që janë lidhur me efekte pozitive shëndetësore. Mendohet se kontribuon në shëndetin e zorrëve, tretjen, imunitetin, metabolizmin dhe madje edhe mirëqenien mendore.
Megjithatë, jo të gjitha kefirët janë të njëjtë. Për shkak të ndryshimeve në prodhim, disa produkte përmbajnë më pak baktere të ndryshme të dobishme, kështu që ia vlen t’i kushtoni vëmendje kur zgjidhni.
A është kefiri i mirë për shëndetin e zorrëve?
Kefiri është ndër ushqimet e fermentuara më të studiuara.
Një përmbledhje e kohëve të fundit e 28 studimeve klinike shqyrtoi efektet e saj në shëndetin metabolik – nivelet e kolesterolit, sheqerin në gjak dhe presionin e gjakut – si dhe shëndetin e zorrëve.
Rezultatet tregojnë se konsumi i kefirit shoqërohet me përmirësime në nivelet e kolesterolit, presionin e gjakut dhe përbërjen e trupit, megjithëse rezultatet nuk ishin uniforme dhe shumica e studimeve përfshinin një numër të vogël subjektesh.
Kur bëhet fjalë për shëndetin e zorrëve, ka prova që kefiri mund të lehtësojë kapsllëkun, dhe disa studime kanë treguar një ulje të disa shënuesve të inflamacionit.
Rezultate pozitive janë regjistruar edhe tek njerëzit që nuk e tolerojnë dot laktozën. Meqenëse fermentimi zvogëlon përmbajtjen e laktozës dhe mikroorganizmat lehtësojnë tretjen, njerëzit që pinë kefir kishin më pak ankesa sesa pas konsumimit të qumështit.
Megjithatë, shkencëtarët ende nuk mund t’i konfirmojnë me siguri të gjitha përfitimet shëndetësore të kefirit. Studimet e mëparshme ishin të vogla, ndryshonin në sasinë dhe llojin e kefirit, dhe jo të gjitha studimet treguan një efekt pozitiv.
Deri më tani, rezultatet janë më bindëse kur bëhet fjalë për shëndetin e zorrëve.
Përveç kësaj, kefiri është gjithashtu një ushqim ushqyes. Një porcion prej 250 mililitrash përmban rreth nëntë gramë proteina dhe rreth 300 miligramë kalcium, që është më shumë se 40 përqind e dozës së rekomanduar ditore për të rriturit.
Si ta përfshijmë kefirin në dietë?
Kefiri është i disponueshëm në varietete të thjeshta dhe frutash. Ai ndryshon në dendësi, aciditet dhe karbonizim, kështu që ia vlen të provoni disa prodhues.
Mund të përdoret kudo që normalisht do të përdornit kos – në smoothie, me fruta, granola ose musli.
Kefiri i zakonshëm shkon mirë me pjatat pikante, kari-t dhe supat, dhe gjithashtu mund të shërbejë si bazë për salcën e sallatës me vaj ulliri, lëng limoni dhe erëza.
Sa kefir duhet të pini në ditë?
Kefiri nuk është një ushqim mrekullibërës dhe nuk do të kompensojë një dietë të dobët, por mund të jetë një shtesë e dobishme për zakonet e shëndetshme.
Nëse sapo keni filluar të hani ushqime të fermentuara, keni sindromën e zorrës së irritueshme ose një sistem tretës të ndjeshëm, rekomandohet të filloni me sasi më të vogla.
Ekspertët këshillojnë të filloni me rreth 100 mililitra në ditë , dhe pastaj gradualisht ta rrisni dozën në një gotë, ose 250 mililitra , nëse ju përshtatet.
Për efektin më të madh në mikrobiomën e zorrëve, rregullsia është më e rëndësishme sesa konsumi i rastësishëm i sasive të mëdha.
Megjithatë, nëse doni ta mbani zorrën tuaj të shëndetshme, kefiri duhet të jetë pjesë e një diete të larmishme dhe të ekuilibruar, të pasur me ushqime bimore dhe fibra, jo i vetmi ushqim në të cilin mbështeteni.