Në një datë si sot, me (19 tetor 2003 ) shkoi për tek Zoti i Tij një njeri i jashtëzakonshëm, Alija Izetbegoviç.

—–

》”Kur të ndërroj jetë unë, mbi gurin e varrit tim mos shkruani, as njeri i madh e as burrë shteti, por Robi i Zotit! ”

》“Ne nuk mund të arrijmë përsosmëri, por ka një gjë që mund të bëjmë: të përpiqemi vazhdimisht të jemi sa më njerëzorë”

—–

Alija Izetbegoviç (Allahu e meshiroftë)

(8 gusht 1925 – 19 tetor 2003)

Nga: Hoxhë Vladimir Kera