Ambasada amerikane përshëndet transferimin e 50 autoblindave në Kosovë

Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë transferuar 50 autoblinda Kosovës.
Ky transferim vjen në kuadër të Programit për pajisje të mbetura të mbrojtjes.
“Shtetet e Bashkuara kanë kënaqësinë të transferojnë 50 Autoblinda (ASV) për Qeverinë e Kosovës në kuadër të Programit për Pajisje të Mbetura të Mbrojtjes (Excess Defense Articles Program)”, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane.
Ambasada tha se një gjë e tillë vjen si hap tjetër për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të FSK-së.
“Kosova, duke përdorur burimet e saj të mbrojtjes, do t’i bëjë këto automjete plotësisht funksionale, duke shënuar një hap tjetër në përkushtimin tonë të përbashkët për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe përforcimin e sigurisë së të dyja vendeve tona”.