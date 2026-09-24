Ambasada e ShBA-së nderon Afrim Bunjakun, kërkon llogaridhënie për Banjskën

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përkujtuar sot rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e vrasjes së tij gjatë sulmit në Banjskë.
Përmes një reagimi, Ambasada amerikane ka thënë se i bashkohet Kosovës në nderimin e Bunjakut, i cili u vra në krye të detyrës më 24 shtator 2023.
Në të njëjtën kohë, Ambasada ka përsëritur thirrjen që personat përgjegjës për sulmin të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre.
“I bashkohemi Kosovës në nderimin për zyrtarin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjakun, i cili u vra në krye të detyrës gjatë sulmit në Banjskë në shtator të vitit 2023. Ritheksojmë thirrjen tonë që autorët të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre”, thuhet në reagimin e Ambasadës së SHBA-së.
Edhe ambasada të tjera të akredituara në Kosovë kanë bërë thirrje për vendosjen e përgjegjësisë për sulmin dhe kanë kërkuar nga autoritetet serbe që personat e dyshuar për përfshirje në të të përballen me drejtësinë.
Shumica e personave të dyshuar për sulmin, sipas autoriteteve të Kosovës, ndodhen në Serbi.