Ambasadori palestinez flet në OKB

Ambasadori palestinez në Kombet e Bashkuara, Riyad Mansour, ka shprehur shqetësimin se mesazhet në lidhje me “të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten” mund të keqinterpretohen nga qeveria izraelite si një licencë për t’u përfshirë në veprime vdekjeprurëse.

Ai ka bërë thirrje për një takim urgjent të Lidhjes së Shteteve Arabe në Kajro në ditët në vijim.

Mansour theksoi nevojën për të adresuar shkaqet rrënjësore të konfliktit për të çuar përpara paqen dhe kritikoi bllokadën e Izraelit në Gaza, duke deklaruar se ajo shkaktoi vuajtje në popullatën civile pa shkatërruar aftësitë ushtarake të Hamasit.

Ai gjithashtu theksoi se palestinezët nuk duhet të dehumanizohen dhe bëri thirrje për njohjen e të drejtave të tyre, fundin e pushtimit të tokës së tyre dhe për t’i dhënë fund shtypjes së popullit të tyre. /mesazhi

Remarks of Dr Riyad Mansour, Representative of the State of Palestine to the UN, just before the start of the Security Council meeting pic.twitter.com/9W4J9uIqxR

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) October 8, 2023