Android do të “arkivojë” aplikacionet për të liruar kujtesën në pajisje

Google po zhvillon një mjet që do t’ju lejojë të “arkivoni” aplikacione të caktuara në mënyrë që të lironi hapësirë ose memorie në pajisje.

Google ka njoftuar se çdo aplikacion me opsionin e arkivimit do të lejojë çinstalimin e pjesshëm, kështu që do të reduktohet deri në 60 për qind pa u hequr plotësisht nga pajisja.

Kjo do të mundësojë një APK të ri (Paketë Android) që normalisht lejon që aplikacioni të funksionojë në pajisje. APK-ja e arkivuar është shumë më e vogël dhe ruan të gjitha të dhënat derisa përdoruesi të vendosë ta rivendosë atë, dhe më pas aplikacioni kthehet në madhësinë e tij origjinale.

Funksioni do të jetë i disponueshëm për zhvilluesit me ardhjen e Bundletool 1.10, por nuk do të jetë funksionale derisa Google ta bëjë atë të disponueshme për të gjithë më vonë këtë vit.

Nuk dihet se si do të prezantohet kjo veçori në Android. Mund të shfaqet me opsionin e çinstalimit pas një shtypjeje të gjatë në ikonën e aplikacionit, por një gjë është e sigurt, do të jetë e dobishme për këdo që ka shumë aplikacione të instaluara në pajisje që rrallë ose kurrë nuk i përdorin, por gjithsesi nuk i përdorin. duan të heqin dorë.

Në këtë mënyrë, ata do të jenë në gjendje t’i mbajnë ato, por në të njëjtën kohë do të çlirojnë memorie shtesë. Arkivimi dhe rivendosja e aplikacionit do të jetë një proces më i shpejtë sesa riinstalimi dhe konsumi i të dhënave celulare do të jetë gjithashtu më i ulët kur Wi-Fi nuk është i disponueshëm.