Apnea e gjumit, cilat janë simptomat, shkaqet dhe mënyrat e trajtimit të saj?

Apnea e gjumit është një çrregullim i gjumit, por mund të shkaktojë komplikime serioze të shëndetit. Ky çrregullim bën që frymëmarrja juaj të ndalet në mënyrë të përsëritur dhe të rifillojë kur jeni në gjumë.

Çfarë është saktësisht apnea e gjumit?

Ka shumë lloje të ndryshme, por më e zakonshmja është apnea obstruktive e gjumit. Kjo ndodh kur muskujt e fytit relaksohen me ndërprerje dhe bllokojnë rrugët e frymëmarrjes teksa flini gjumë.

Cilat janë simptomat?

Ka një sërë simptomash të ndryshme që lidhen me apnenë e gjumit, por disa nga më të dukshmet janë gërhitja me zë të lartë dhe zgjimet e papritura të shoqëruara me gulçimi dhe mbytja. Djersitja gjatë natës, dhimbja e kokës në mëngjes, presioni i lartë i gjakut dhe ulja e dëshirës seksuale janë gjithashtu shenja të mëdha treguese. Nëse vëreni se po përjetoni ndryshime të humorit, si depresioni ose nervozizmi, ose keni vështirësi të përqendroheni, duhet të bëni një vizitë tek mjeku.

Simptomat e apneas së gjumit ndodhin kryesisht gjatë kohës që flini.

Ato përfshijnë:

vështirësi në frymëmarrje

gulçim, gërhitje ose mbytje

zgjim i shpeshtë

gërhitje me zë të lartë

Gjatë ditës, ju gjithashtu mund të:

ndjeheni shumë të lodhur

keni vështirësi të përqendrohen

keni luhatje të humorit

keni dhimbje koke kur zgjoheni

Cilat janë disa nga shkaqet?

Shkaku kryesor që mund të ndikojë në apnenë e gjumit janë rezervat shtesë të yndyrës rreth rrugëve të frymëmarrjes. Ata që kanë shumë yndyrë rreth fytyrës dhe qafës mund të jenë në rrezik më të lartë të zhvillimit të apnesë së gjumit.

Obeziteti shpesh shoqërohet me apnenë e gjumit, pasi indi i butë shtesë mund të shkaktojë bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, gjë duke shkaktuar vështirësi në frymëmarrje. Nëse diagnostikoheni me këtë sëmundje, atëherë do të duhet të bëni disa ndryshime në stilin e jetës si humbja e peshës, kufizimi i konsumit të alkoolit dhe ndalimi i pirjes së duhanit.

Si të trajtoni apnenë e gjumit?

Apnea e gjumit nuk ka nevojë për trajtim nëse është e lehtë. Por nëse kjo ndikon në gjumin dhe shëndetin tuaj, ekzistojnë disa metoda të ndryshme. Ato përfshijnë vendosjen e një rripi të thjeshtë neopreni që përshtatet nën mjekër për të ripozicionuar nofullën dhe trajtim që përdor stimulimin e nervit hipoglosal. Gjithashtu mund t’i nënshtroheni një operacioni në rrugët e sipërme të frymëmarrjes për të hequr indet nga rrugët e frymëmarrjes.

Trajtimi më popullor, i cili është shumë efektiv, është përdorimi i një pajisjeje të presionit të vazhdueshëm pozitiv të rrugëve ajrore (CPAP). Kjo është një maskë që përshtatet mbi gojë dhe hundë, dhe mban hapur rrugët e frymëmarrjes gjatë kohës që jeni në gjumë.