Apple dëshiron të sjellë harta satelitore për përdoruesit e iPhone dhe Watch

Apple po punon për zgjerimin e veçorive të saj satelitore për përdoruesit e iPhone dhe Apple Watch, por disa prej tyre janë ende shumë larg.
Raporti i fundit nga Mark Gurman i Bloomberg sugjeron se Cupertino ka një listë të gjatë përmirësimesh për veçoritë e lidhjes satelitore, por ato do të mbështeten në rrjetin e Globalstar, i cili do të duhet të pësojë përmirësime kyçe në vitet e ardhshme për të përmbushur kërkesat e Apple.
Përditësimi më i madh është veçoria e hartave satelitore, e cila do t’u lejonte përdoruesve të iPhone dhe Apple Watch të përdorin Apple Maps dhe të lundrojnë në zona pa lidhje celulare.
Apple thuhet gjithashtu se po ndërton një ndërfaqe programimi aplikacionesh (API) për aplikacione të palëve të treta, e cila do t’u lejonte zhvilluesve të integrojnë lidhjen satelitore brenda aplikacioneve të tyre.
Apple dëshiron ta bëjë procesin e lidhjes satelitore më të efektshëm duke eliminuar nevojën për të drejtuar pajisjet drejt qiellit në mënyrë që të lidhen me satelitët.
iPhone-ët e ardhshëm do të jenë në gjendje të kenë lidhje satelitore brenda dhe madje edhe brenda xhepave të përdoruesve.
Një shtytje kyçe për serinë iPhone 18 të vitit të ardhshëm do të jetë shtimi i mbështetjes për Rrjetet Jo-Tokësore 5G (NTN), e cila u lejon operatorëve të përdorin satelitët për mbulim të zgjeruar të rrjetit.
Apple po përgatitet gjithashtu të sjellë aftësi të përmirësuara të mesazheve me mundësinë për të dërguar dhe marrë foto përmes një lidhjeje satelitore.
Apple përshpejtoi përparimin e saj drejt lidhjes satelitore me serinë iPhone 14, dhe raporti i ri sugjeron që disa drejtues nga Cupertino janë të pasigurt për një përparim më të gjerë drejt rrjetëzimit satelitor, i cili shihet si një fushë që tradicionalisht trajtohet nga operatorët.