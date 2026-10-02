Kur është koha për një telefon të ri?

Çdo cikël karikimi e konsumon gradualisht baterinë, ndërsa në plakjen e saj ndikojnë temperatura, vjetërsia e pajisjes, mënyra e përdorimit dhe numri i cikleve të karikimit.
Apple, në faqen e saj kushtuar baterive, thekson se njohja e mënyrës se si funksionojnë bateritë mund t’i ndihmojë përdoruesit të përfitojnë sa më shumë prej tyre.
E njëjta gjë vlen edhe për identifikimin e momentit kur bateria fillon të humbasë kapacitetin e saj.
Ka disa shenja të qarta që tregojnë se bateria e iPhone-it po i afrohet fundit të jetëgjatësisë së saj.
Nëse i vëreni ato, zëvendësimi i baterisë mund të parandalojë problemet gjatë përdorimit të përditshëm, ngadalësimin e telefonit dhe fikjet e papritura.
Kontrolloni gjendjen e baterisë
Mënyra më e thjeshtë për të kontrolluar gjendjen e baterisë është të hapni: Settings > Battery > Battery Health.
Në këtë seksion, iPhone tregon gjendjen aktuale të baterisë. Nëse gjithçka është në rregull, do të shihni njoftimin se gjendja e baterisë është normale. Kur bateria konsumohet ndjeshëm, sistemi do t’ju paralajmërojë dhe mund të rekomandojë zëvendësimin e saj për të rikthyer performancën e plotë të pajisjes.
Në modelet iPhone 15 dhe më të reja shfaqet edhe numri i përgjithshëm i cikleve të karikimit. Apple thotë se modelet iPhone 14 dhe më të vjetra janë projektuar për të ruajtur deri në 80 për qind të kapacitetit fillestar pas 500 cikleve të karikimit, ndërsa modelet më të reja janë projektuar për deri në 1,000 cikle.
Kapaciteti i baterisë
Çdo iPhone tregon edhe kapacitetin maksimal të baterisë. Ky informacion tregon se sa kapacitet ka aktualisht bateria në krahasim me gjendjen kur ishte e re.
Kur kapaciteti bie nën 80 për qind, Apple e konsideron baterinë të konsumuar ndjeshëm dhe rekomandon zëvendësimin e saj. Në praktikë, përdoruesi zakonisht do të vërejë se telefoni nuk arrin të qëndrojë i karikuar gjatë gjithë ditës, siç ndodhte më parë.
Megjithatë, nuk është e nevojshme të kontrolloni vazhdimisht statistikat në cilësime. Kur bateria dobësohet mjaftueshëm, iPhone-i shpesh e tregon vetë përmes mënyrës së funksionimit.
Më pak se një ditë pa karikim
Nëse keni filluar të mbani pothuajse çdo ditë një powerbank vetëm për ta kaluar ditën, kjo mund të jetë një nga shenjat e para se bateria është degraduar ndjeshëm.
Para se ta zëvendësoni baterinë, ia vlen të kontrolloni edhe se cilat aplikacione konsumojnë më shumë energji. Nëse nuk ka konsum të pazakontë dhe bateria vazhdon të zbrazet shumë më shpejt se më parë, është e mundur që kapaciteti i saj të ketë rënë ndjeshëm.
Përqindja e baterisë bie papritur
Një tjetër shenjë paralajmëruese është rënia e menjëhershme e përqindjes së baterisë. Për shembull, nëse telefoni humbet një pjesë të madhe të karikimit brenda një kohe të shkurtër, pa përdorim intensiv, bateria mund të mos jetë më në gjendje të furnizojë energjinë në mënyrë të qëndrueshme.
Veçanërisht problematike është kur iPhone-i fiket papritur, ndërkohë që në ekran ende tregon një përqindje relativisht të lartë të baterisë.
iPhone-i ngadalësohet ose nxehet
Ngadalësimi i telefonit, veçanërisht gjatë kryerjes së detyrave më të rënda, mund të lidhet gjithashtu me një bateri të konsumuar.
Kjo mund të vërehet gjatë luajtjes së lojërave të kërkuara, përpunimit dhe eksportimit të skedarëve të mëdhenj video ose gjatë shikimit të videove në formatin 4K. Në situata të caktuara, iPhone-i mund të kufizojë performancën për të parandaluar fikjen e papritur të pajisjes.
Nëse iPhone-i nxehet në mënyrë të pazakontë kur nuk është i lidhur me karikuesin, apo edhe kur pothuajse nuk po e përdorni, kjo mund të jetë gjithashtu shenjë e një problemi me baterinë.
Një bateri që nuk funksionon siç duhet mund të shkaktojë ngarkesë dhe nxehtësi shtesë, ndaj në një situatë të tillë rekomandohet kontrollimi i pajisjes në një servis të autorizuar.
Fryrja e baterisë
Shenja më serioze e një problemi është deformimi fizik i baterisë. Nëse vëreni se pjesa e pasme e iPhone-it është fryrë ose se ekrani po ndahet nga trupi i pajisjes, telefoni duhet të ndalohet së përdoruari menjëherë.
Bateria e fryrë paraqet rrezik për sigurinë. Në këtë situatë, nuk duhet të përpiqeni ta ndërroni ose ta shponi vetë, por duhet të kontaktoni mbështetjen e Apple ose një servis të autorizuar.
Edhe pse iPhone-i mund të funksionojë për vite pa probleme, bateria është komponent që konsumohet. Monitorimi i kapacitetit, sjelljes dhe temperaturës së saj është mënyra më e mirë për të identifikuar me kohë momentin kur duhet zëvendësuar.