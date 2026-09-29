Apple i bën iPhone dhe iPad shumë më të sigurt për fëmijët

Apple ka publikuar një video të re ku tregon funksionet më të fundit të krijuara për sigurinë e fëmijëve në iPhone, iPad dhe Mac.
Masat e reja u japin prindërve më shumë kontroll mbi aplikacionet, lojërat dhe përmbajtjet që përdorin fëmijët.
Videoja, e publikuar në kanalin zyrtar të Apple në YouTube, shpjegon edhe mënyrën e konfigurimit të një Child Account dhe të aktivizimit të masave mbrojtëse në varësi të moshës së fëmijës.
“Ask to Browse” për kontrollin e faqeve
Një nga funksionet e reja është “Ask to Browse”, i cili u mundëson prindërve të miratojnë ose të refuzojnë aksesin e fëmijëve në faqe të caktuara interneti përmes Safari.
Ky funksion plotëson “Ask to Buy”, përmes të cilit prindërit duhet të miratojnë shkarkimet e aplikacioneve dhe blerjet.
Apple ka zgjeruar gjithashtu Communication Safety, duke u dhënë prindërve mundësinë të kontrollojnë edhe kontaktet e reja me të cilat komunikojnë fëmijët.
Në paketën e re përfshihen edhe funksionet Time Allowances dhe Schedules, që ndihmojnë prindërit të vendosin kufizime kohore dhe orare përdorimi.
Të gjitha këto masa mund të përshtaten sipas moshës së fëmijës dhe janë të disponueshme në pajisjet që përdorin iOS 27, iPadOS 27 dhe macOS 27.
Presioni për kufizimin e rrjeteve sociale
Masat e Apple vijnë në një kohë kur qeveri të ndryshme po shqyrtojnë kufizime të reja për përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët.
Në Teksas, për shembull, kërkohet që përdoruesit të jenë 18 vjeç për të krijuar një llogari në App Store, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar janë propozuar masa për kufizimin e aksesit në rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç.