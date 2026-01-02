Apple ul prodhimin e syzeve Vision Pro

Apple ka vendosur të ulë prodhimin e syzeve Vision Pro për realitet të përzier (mixed‑reality) pas rezultateve të dobëta në shitje.
Ndërsa kompania vazhdon të shet iPhone dhe laptopë në miliona çdo tremujor, shitjet e Vision Pro kanë qenë shumë të ulëta, gjë që ka nxitur këtë ndryshim strategjik.
Kompania nuk ka publikuar shifra zyrtare të shitjeve, por organizata kërkimore International Data Corporation (IDC) vlerëson se vetëm rreth 45 mijë njësi u shitën në tremujorin e fundit të vitit të kaluar – shumë më pak se sa pritej.
Ky zhvillim kujton dështimin e Google Glass nga viti 2013, dhe nëse konfirmohet, përbën një nga dallimet komerciale më të rralla për një produkt të Apple.
Megjithatë, pritet që Apple të lansojë këtë vit një version më të lirë të Vision Pro, ndërsa kompania po rishikon fokusin e saj drejt pajisjeve me inteligjencë artificiale. Apple nuk ka komentuar publikisht rreth uljes së prodhimit të syzeve për realitet të përzier.