Apple zbulon aksidentalisht disa nga produktet e saj të ardhshme

Apple nuk i pëlqen rrjedhjet e informacionit.
Padia e saj kundër Jon Prosser të FPT-së, i akuzuar nga gjigandi i teknologjisë se ka fituar akses në një model iPhone 17 në zhvillim në pronësi të një punonjësi të Apple, e bën këtë shumë të qartë.
Por arsyeja e zemërimit të Apple mund të mos jetë aq e qartë.
Apple me sa duket dëshiron të futet vetë në biznesin e “Rrjedhjeve të Informacionit të Apple”.
Vetë kompania aksidentalisht zbuloi disa produkte të reja.
Një nga produktet është një HomePod mini i ri që mban emrin e koduar B525, shkruajnë mediat e huaja.
Ndër produktet e reja të panjoftuara që Apple ka publikuar është një Apple TV i ri i mundësuar nga i njëjti AP A17 Pro që fuqizon iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Pro Max.
Edhe një iPad mini i ri (J510/J511) ishte një nga produktet e publikuara nga Apple.
Pritet që ai të ketë aksesorin e ri të fuqishëm A19 Pro.
Një iPad i ri i nivelit fillestar (J581/J582) u zbulua gjithashtu nga Apple, dhe produkti do të marrë një përmirësim të çipit nga A16 i përdorur në tabletin aktual të nivelit fillestar të Apple në A18.
Apple Watch Series 11, Ultra 3 dhe Watch SE 3 të reja u përfshinë në rrjedhje, dhe Apple pritet të përdorë çipin S11 System in Package (SiP) për të fuqizuar orët e saj të ardhshme.
Pajisje të tjera të publikuara aksidentalisht nga Apple përfshijnë:
Vision Pro 2 – i mundësuar nga çipi M5, duke zëvendësuar M2 të përdorur në versionin e parë të kompjuterit hapësinor. Mund të shohim një lansim në fund të vitit 2025.
Apple Studio Display 2 – me një ndriçim të mundshëm mini-LED. Ky mund të lansohet në fillim të vitit të ardhshëm.