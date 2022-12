Arabia Saudite do të fillojë me aplikimin e “vizës për vizitë personale” e cila lejon edhe Umren

Lidhur me këtë çështje është bërë një deklaratë me shkrim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite.

Thuhet se viza “do t’i lejojë vizitorët të hyjnë në vend për të vizituar të afërmit e tyre në Arabinë Saudite, për të lëvizur në qytete dhe rajone të ndryshme të vendit, duke përfshirë Mekën dhe Medinën, për të kryer Umren, për të vizituar vendet fetare dhe historike dhe për të marrë pjesë në aktivitete kulturore”.

Në deklaratë theksohet se aplikimi mund të bëhet lehtësisht përmes faqes së internetit që lidhet me procedurat e vizave.

Faqja zyrtare e Ministrisë në Twitter ka shpërndarë edhe postime informuese për procedurat e aplikimit për vizë.

Rrjedhimisht, viza mund të merret nga qytetarët që banojnë në Arabinë Saudite, duke ftuar të afërmit ose miqtë e tyre jashtë vendit për vizitë.

From India #To_Makkah. The feelings of performing Umrah for the first time 🕋#Makkah_and_Madinah_Eagerly_Await_You pic.twitter.com/aaryAF6tAq

— Ministry of Hajj and Umrah (@MoHU_En) November 14, 2022