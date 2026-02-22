Arabia Saudite i bashkohet aleancës globale për inteligjencën artificiale

Arabia Saudite është bashkuar me Partneritetin Global për Inteligjencën Artificiale (GPAI), duke shënuar një hap të ri në përpjekjet e saj për të ndikuar në qeverisjen globale të teknologjive të avancuara.
GPAI është një iniciativë shumëpalëshe e organizuar nga Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik dhe e lançuar nga grupi i vendeve të G7-ës.
Anëtarësimi i Mbretërisë po udhëhiqet nga Autoriteti Saudit për të Dhënat dhe Inteligjencën Artificiale, duke forcuar rolin e Arabisë Saudite në zhvillimin, rregullimin dhe përdorimin etik të inteligjencës artificiale.
Ky hap mbështetet nga princi i kurorës, Mohammed bin Salman, dhe është në përputhje me objektivat e programit kombëtar Vision 2030, i cili synon zhvillimin e teknologjive të avancuara dhe rritjen e kontributit të ekonomisë digjitale në Prodhimin e Brendshëm Bruto.
Duke iu bashkuar GPAI-së, që përfshin më shumë se 40 shtete, Arabia Saudite pritet të kontribuojë në hartimin e standardeve ndërkombëtare për AI, në promovimin e zhvillimit të përgjegjshëm dhe të përqendruar te njeriu, si dhe në forcimin e bashkëpunimit global në këtë sektor.
Sipas agjencisë zyrtare saudite të lajmeve, anëtarësimi pritet gjithashtu të rrisë tërheqjen e investimeve ndërkombëtare cilësore, falë kuadrit rregullator në zgjerim dhe ekosistemit në rritje të të dhënave dhe inteligjencës artificiale në vend.