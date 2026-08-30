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Siria synon të ringjallë industrinë e naftës të shkatërruar nga lufta

Ndërsa konflikti midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po vazhdon të ndikojë ndjeshëm në rritjen e çmimeve të naftës në tregjet globale, Siria po kërkon të shfrytëzojë momentin për të ringjallur prodhimin e saj vendas. Pas vitesh të tëra lufte që shkatërruan rëndë infrastrukturën energjetike, Damasku zyrtar po synon jo vetëm të rrisë prodhimin, por edhe të rikthehet te eksportet.
Megjithatë, vendi po përballet me sfida të mëdha teknike. Kapacitetet e kufizuara të rafinimit dhe mungesa akute e karburantit po krijojnë një efekt zinxhir në të gjithë ekonominë siriane. Ky bllokim ka goditur drejtpërdrejt sektorin e transportit, duke sjellë shtrenjtimin e mëtejshëm të ushqimeve dhe duke paralizuar prodhimin industrial në vend. /mesazhi

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