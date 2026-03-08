Arabia Saudite kërcënoi Iranin: “Po na detyroni të hakmerremi”

Mes gjuhës së armëve dhe gjuhës së diplomacisë
Arabia Saudite i ka thënë Teheranit se mbështet një zgjidhje diplomatike për konfliktin Iran-SHBA, por se sulmet e vazhdueshme ndaj mbretërisë dhe sektorit të saj të energjisë mund ta detyrojnë Riadin të hakmerret, konfirmuan për Reuters katër burime të njohura me situatën.
Mesazhi erdhi përpara një fjalimi dje në të cilin Presidenti iranian Masoud Pezeshkian u kërkoi falje shteteve fqinje të Gjirit Persik për veprimin e Teheranit, një përpjekje e dukshme për të qetësuar zemërimin rajonal pas sulmeve iraniane që goditën objektiva civile.
Dy ditë më parë, ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan, foli me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Aragachi dhe e bëri të qartë qëndrimin e Riadit, thanë burimet.
Sipas tyre, ministri saudit tha se Arabia Saudite ishte e hapur për çdo formë ndërmjetësimi që do të çonte në qetësimin e tensioneve dhe një zgjidhje të negociuar. Ai gjithashtu theksoi se Riadi, ashtu si shtetet e tjera të Gjirit, nuk i kishte lejuar Shtetet e Bashkuara të përdorin hapësirën ajrore ose territorin e saj për të sulmuar Iranin.
Në të njëjtën kohë, sipas të njëjtave burime, ai paralajmëroi se Arabia Saudite do të detyrohej të lejonte forcat amerikane të përdornin bazat e saj për operacione ushtarake nëse sulmet iraniane ndaj territorit ose infrastrukturës energjetike të Arabisë Saudite do të vazhdonin. Ai shtoi se Riadi do të hakmerrej nëse sulmet ndaj objekteve kyçe energjetike në mbretëri do të vazhdonin.
Burimet thanë se Arabia Saudite ka mbetur në kontakt të rregullt me Teheranin përmes ambasadorit të saj që nga fillimi i fushatës ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, pas dështimit të bisedimeve mbi programin bërthamor të Iranit, raportoi Reuters.
Javën e kaluar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Katari, Bahreini dhe Arabia Saudite janë nënshtruar sulmeve të rënda nga dronë dhe raketa iraniane.
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në ditën e parë të luftës. Teherani më pas u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe shteteve arabe të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane, ndërsa Izraeli sulmoi Hezbollahun, një grup i armatosur i mbështetur nga Irani në Liban.
Aragachi tha në një intervistë dje se ishte në kontakt të vazhdueshëm me homologun e tij saudit dhe zyrtarë të tjerë sauditë. Ai shtoi se Riadi e kishte siguruar Teheranin se ishte plotësisht i përkushtuar për të siguruar që territori, ujërat dhe hapësira ajrore e tij të mos përdoren për të sulmuar Iranin. /tesheshi