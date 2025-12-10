“Arma më e rrezikshme e shekullit të 20-të!

Shpikja Nr. 1, e cila ndryshoi rrjedhjen e historisë.. Ai është aparati i medies.

Fjala është dalta që formëson mendjet…

Lumenj gazetash, të cilat shpërlajnë trurin e lexuesve.

Parullat, afishet dhe sloganet që udhëheqin protestat…

Televizioni, i cili boshatis mendjet e shikuesve nga përmbajtja e tyre, pastaj kthehet dhe i mbush ato me të reja, me gjithçka të lehtë dhe të pavlerë.

Gjëja më e rrezikshme në armën e fjalës është se ajo gjithmonë ka dy fytyra dhe peshohet me dy standarde!”

_________________

Dr. Mustafa Mahmud

Hoxhë Lavdrim Hamja

