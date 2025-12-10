“Arma më e rrezikshme e shekullit të 20-të!

Shpikja Nr. 1, e cila ndryshoi rrjedhjen e historisë.. Ai është aparati i medies.
Fjala është dalta që formëson mendjet…
Lumenj gazetash, të cilat shpërlajnë trurin e lexuesve.
Parullat, afishet dhe sloganet që udhëheqin protestat…
Televizioni, i cili boshatis mendjet e shikuesve nga përmbajtja e tyre, pastaj kthehet dhe i mbush ato me të reja, me gjithçka të lehtë dhe të pavlerë.
Gjëja më e rrezikshme në armën e fjalës është se ajo gjithmonë ka dy fytyra dhe peshohet me dy standarde!”
Dr. Mustafa Mahmud
Hoxhë Lavdrim Hamja