Arrestime, bastisje dhe demolime raportohen në Bregun Perëndimor të pushtuar

Forcat izraelite dhe kolonët kanë kryer arrestime, demolime, bastisje dhe sulme në disa pjesë të Bregut Perëndimor të pushtuar të mërkurën, sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA.
Sipas raportimeve, autoritetet izraelite njoftuan familjen e Moataz Nizam al-Atrash, 21 vjeç, se ai kishte vdekur në burgun Ofer. Ai ishte mbajtur në paraburgim administrativ për më shumë se 11 muaj, pa akuzë apo gjyq.
Forcat izraelite arrestuan 26 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, gjatë bastisjeve në disa zona.
Gjithashtu, forcat izraelite demoluan shtëpi dhe një komunitet baritor, ndërsa rrafshuan me buldozerë rreth 250 dynymë tokë bujqësore pranë Jeninit dhe lëshuan urdhra të rinj për demolime.
Sipas WAFA-s, kolonët izraelitë i vunë zjarrin një shtëpie dhe një objekti bujqësor pranë Yattas, dëmtuan rrjetet e energjisë elektrike dhe ujit dhe vazhduan punimet me buldozerë në tokat palestineze.
Ndërkohë, forcat izraelite mbyllën Xhaminë Ibrahimi në Hebron, ndërsa dhjetëra kolonë hynë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa nën mbrojtjen e policisë. /mesazhi