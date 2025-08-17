Arrestohen 13 persona në Isniq të Deçanit për bixhoz të kundërligjshëm

Trembëdhjetë persona janë arrestuar dhe ndaluar për 48 orë nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Pejë, gjatë një aksioni të zhvilluar në fshatin Isniq të komunës së Deçanit, nën dyshimet për përfshirje në bixhoz të kundërligjshëm dhe organizim të skemave piramidale.
Sipas njoftimit, ky aksion i udhëhequr nga kryeprokurorja e Prokurorisë Themelore të Pejës, Lumturije Vuçetaj, ka rezultuar edhe me sekuestrimin e rreth 17 mijë eurove nga të pandehurit bashkë me një armë të zjarrit, shufra metalike dhe thika.
Po ashtu, janë sekuestruar edhe prova tjera materiale të cilat thuhet se ndërlidhen me veprën penale të lartcekur dhe do të shërbejnë në këtë procedurë penale.
“Prokurori i shteti brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë ndaj të pandehurve për sigurimin e tyre në procedurë penale për veprimet e mëtutjeshme ligjore të parapara me Kodin e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës”.