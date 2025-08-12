Arrestohet një i dyshuar për vrasjen në Baicë të Lipjanit

Policia e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e një personi të dyshuar për vrasjen në Baicë të Lipjanit.
Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti ka thënë për teve1.info se i arrestuari është T.K, shtetas i Republikës së Kosovës.
“Si rrjedhojë e angazhimeve intensive hetimore, sot nga Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme – Prishtinë, është arrestuar një person i dyshuar: T. K, mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, për rastin vrasje që ka ndodhur në fshatin Baicë të Lipjanit. Aktualisht hetuesit po kryejnë procedurat e nevojshme policore, në koordinim me prokurorinë”, ka thënë Ahmeti.
Tëvë1 mëson se i arrestuari është bashkëvendës i të vrarit, Enver Bajraktari.
Trupi i tij një javë më parë ishte gjetur i groposur në një arë.
Ai fillimisht ishte shpallur i zhdukur nga familjarët.