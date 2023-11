Arroganca Izraelite…

…e etur per gjak …ne fillim te bombardimeve ne Gaza…..prononcohej..se do ti nxjerrte pengjet çiiifute pa ujdi me Hamasin…..pra nepermjet brutalitetit dhe arrogances superiore ne armatime dhe ushtri….

Perveç faktit se ka kryer krime lufte nepermjet ajrit..duke vrare mbi 5 mije femije dhe mbi 5 mije gra e pleq…duke bombarduar spitale, shkolla….e shtepia..

Asgje tjeter nuk ka arritur ne objektivat e veta..

Hamasin nuk ka mundur ta zhduki…

Ka humbur me qindra ushtare dhe tanke ne terren…dhe fale kesaj u detyrua te bej ujdi per shkembim pengjesh….

Pra iu ul hunda dhe beri ujdi me Hamasin…

Netenjahu mendonte se nepermjet vrasjeve te paskrupullta te Palestinezeve te pafajshem do te detyronte popullin e Gazes qe te ngrihet kunder Hamasit…..edhe kjo i doli fiasko….sepse po shihet qarte qe te gjithe ato Palestineze 2.3 milion e kane nda mendjen me u nejt ne krah djelmoshave/bijve te tyre qe luftojne per vatan…..

Azem Kovaçi