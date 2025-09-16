Arsenali e nis me fitore Ligën e Kampionëve

Fitore të mundimshme dhe në pjesën finale të ndeshjes, siguroi Arsenali në start të edicionit të ri të Ligës së Kampionëve.
Përballë Atheltic Bilbaos në “San Mames”, “Gunners”, triumfuan 0:2, falë dy golave të realizuar nga dy zëvendësues.
Gabriel Martinelli hyri në lojë në minutën e 71-të, ndërsa zhbllokoi sfidën një minutë më pas.
Leandrp Trossard që poashtu hyri zi rezervist, pas asistit te goli i parë, shënoj vet tre minuta para fundit për trepikëshin e parë në këtë edicion të Champions League.