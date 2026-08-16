Arsenali fiton Superkupën, mposht bindshëm Cityn

Skuadra e Arsenalit e ka nisur me trofe sezonin e ri në futbollin anglez.
Kampioni i Premier Leagues, të dielën ka triumfuar në Superkupën e Anglisë pasi e ka mposhtur skuadrën e Manchester Cityt.
Ndeshja e “Community Shield” e luajtur në stadiumin “Principality Stadium” të Cardiffit, ka përfunduar me fitoren e thellë të Arsenalit 3:0.
Arsenali realizoi dy gola në pjesën e parë, me anë të Ricardo Calafiorit në minutën e parë dhe kai Havertzit në minutën e 26-të, për të shkuar në pushim me avantazhin prej dy golave.
Në pjesën e dytë, rezultatin përfundimtar të takimit, e vulosi Martin Odegaard me golin e realizuar në minutën e 48-të.
Te City në postin e trajnerit në ndeshjen e parë zyrtare është Enzo Maresca, që e zëvendësoi Pep Guardiolan. Guardiola u largua nga klubi pas 10 vjetësh, e me 20 trofe të fituar.