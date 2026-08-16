Barcelona siguron Rodrin

Fituesi i “Topit të Artë”, Rodri, do t’i bashkohet skuadrës së Barcelonës.
Lajmin e ka bërë të ditur të dielën eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano.
Rodri do t’i bashkohet Barçës nga Manchester City pasi mësohet se skuadrat kanë arritur marrëveshje për këtë lëvizje.
Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë ende të ditura por thuhet se Barça do të paguajë të paktën 50 milionë euro për kartonin e Rodrit.
E Rodri do të firmos kontratë katërvjeçare me Barcelonën, ekip që bën transferimin më të madh në këtë afat kalimtar.