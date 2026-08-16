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Barcelona siguron Rodrin

Fituesi i “Topit të Artë”, Rodri, do t’i bashkohet skuadrës së Barcelonës.

Lajmin e ka bërë të ditur të dielën eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano.

Rodri do t’i bashkohet Barçës nga Manchester City pasi mësohet se skuadrat kanë arritur marrëveshje për këtë lëvizje.

Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë ende të ditura por thuhet se Barça do të paguajë të paktën 50 milionë euro për kartonin e Rodrit.

E Rodri do të firmos kontratë katërvjeçare me Barcelonën, ekip që bën transferimin më të madh në këtë afat kalimtar.

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