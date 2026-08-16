Gjykata amerikane lejon vazhdimin e mijëra padive kundër Meta dhe TikTok

Një gjykatë federale apeli në SHBA ka rrëzuar apelet e Meta dhe TikTok kundër vendimeve të gjykatave më të ulëta, duke lejuar vazhdimin e mijëra padive që pretendojnë se platformat e rrjeteve sociale kanë dëmtuar fëmijët dhe adoleshentët.
Gjykata e Apelit e Qarkut të 9-të vendosi se nuk kishte juridiksion për të shqyrtuar çështjen në këtë fazë të procesit.
Gjyqtarja Jacqueline Nguyen theksoi se Seksioni 230 ofron mbrojtje nga përgjegjësia, por jo imunitet nga padia.
Paditësit pretendojnë se platformat janë krijuar në mënyra që nxisin përdorimin problematik, lejojnë të miturit të anashkalojnë kontrollet prindërore dhe nuk i mbrojnë mjaftueshëm nga përmbajtjet e dëmshme.
Vendimi nuk përcakton nëse kompanitë janë përfundimisht përgjegjëse, por i hap rrugën vazhdimit të procesit gjyqësor.
Sipas të dhënave të gjykatës, rreth 3,137 çështje janë aktualisht pjesë e procesit të konsoliduar federal.