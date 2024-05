Arsenali merr tri pikë me vlerë në “Old Trafford”

Skuadra e Arsenalit ka shënuar fitore minimale 0:1 ndaj Manchester Unitedit në javën e parafundit në Premier League.

Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi mesfushori belg, Trossard në minutën e 20’të pas një asisti nga Kai Havertz.

Dy skuadrat patën raste të mira shënimi edhe gjatë pjesës së dytë, sidomos lojtari i “Djajve të Kuq”, Garnacho – por topi nuk shkoi në rrjetë.

Me këtë fitore, ekipi i Mikel Artetas tani shkon në pozitën e parë me 86 pikë, kurse Manchester Unitedi në pozitën e 8-të me 54 pikë.