Arsyet përse duhet të hani vezë më shpesh

Vezët ofrojnë rreth 6 gramë proteinë të një cilësie të lartë. Sipas të dhënave kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjithë amino acidet që duhet të merrni nga ushqimet, madje po aq sa mishi.

Proteina konsiderohet si një nga ushqyesit më përmbushës për shëndetin e njeriut. Gjysma e sasisë së proteinës gjendet tek e verdha e vezës.

Vezët frenojnë urinë

Një mëngjes i pasur me vezë e mban nën fre urinë për më gjatë në krahasim me ushqimet e tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë.

Vezët mbrojnë shëndetin e syve

Vezët janë të pasura me luteinë, një pigment që është kryesisht i përqendruar edhe tek retina e syrit. Luteina i mbron sytë nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes por edhe nga dëmet e dritës blu që emetohet nga celularët, tabletët dhe laptopët.

Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribuues në shfaqjen e kancerit, mbipeshës dhe sëmundjes së syve.

Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut

Për vite me radhë, vezët kanë qenë në ‘bankën e të akuzuarve’ për ‘krime’ të paqëna ndaj shëndetit. Shakatë mënjanë, vezët besoheshin të rrisnin nivelin e kolesterolit dhe bashkë me të, rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Tani, shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të rrezikshme për enët e gjakut dhe nuk i bllokojnë ato.

Vezët për masën muskulore

Njeriu nis të humbë masë muskulore që pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulore nis të bjerë me 5 për qind për çdo dhjetë vjet. Humbja e saj e bën njeriun të ndihet i plogësht dhe rrit shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai i fokusuar tek forca dhe qëndresa ju ndihmojnë të ruani masën muskulore. Vezët dhe proteina që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas stërvitjes dhe i mbrojnë ato.