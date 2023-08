Arsyet pse duhet të pini ujë me kastravec gjatë verës

Uji me kastravec është një pije e freskët, e përkryer për të shuar etjen në ditët e nxehta të verës. Por jo vetëm kaq, uji me kastravec është gjithashtu një ilaç i shkëlqyer për detoksifikimin e trupit dhe për të mbajtur lëkurën të hidratuar dhe me shkëlqim. Për më tepër, falë vetive diuretike, ndihmon në parandalimin e mbajtjes së ujit dhe promovon eliminimin e lëngjeve të tepërta.

Parandalon dehidratimin- Dehidratimi, mund të çojë në probleme me tretjen, të ngadalësojë qarkullimin ose të stimulojë shtimin në peshë, pasi njerëzit shpesh hanë kur janë në të vërtetë të etur. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë rekomandon të pini nga 6 deri në 8 gota ujë në ditë për të ruajtur shëndetin e mirë.

Mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit- Uji me kastravec përmban antioksidantë dhe substanca si kukurbitacina dhe lignanet, të cilat janë vërtetuar në studime të ndryshme klinike se ndihmojnë trupin të luftojë formimin e kancerit.

Ndihmon për të shmangur mungesën e vitaminave dhe mineraleve- Shumë prej nesh vazhdojnë të konsumojnë ushqime që nuk janë plotësisht natyrale, duke rezultuar në mungesë të vitaminave dhe mineraleve që janë thelbësore për shëndetin tonë. Simptoma të tilla si lodhja dhe dobësia e muskujve dhe kockave mund të tregojnë një sistem imunitar të dobësuar. Kështu, ushqime të tilla si kastravecat, janë të pasura me lëndë ushqyese si vitamina A, C dhe mangan, të cilat na ndihmojnë të jemi të shëndetshëm.

Mund t’ju ndihmojë të humbni peshën shtesë- Marrja e kësaj pije mund të lehtësojë uljen e oreksit, duke e bërë më të lehtë uljen e konsumit të kalorive. Për më tepër, mund të kontribuojë në një reduktim të përgjithshëm të marrjes së kalorive kur përdoret si një alternativë ndaj pijeve të gazuara, lëngjeve të frutave ose pijeve të tjera të ëmbla.

Një aleat i vlefshëm në kujdesin e lëkurës– Dielli, i ftohti, nxehtësia dhe ndotja mund të dëmtojnë lëkurën, duke shkaktuar thatësi, skuqje dhe kruajtje. Uji me kastravec mund të bëhet një aleat i vlefshëm në kujdesin e lëkurës sepse ai hidraton nga brenda dhe siguron silikon dhe vitaminë B-5, lëndë ushqyese thelbësore për ruajtjen e lëkurës së shëndetshme.

Parandalon dobësinë e muskujve- Uji i kastravecit mund ti sigurojë muskujve lëndë ushqyese të rëndësishme. Prandaj, nëse po kryeni një aktivitet muskulor, siç është stërvitja me peshë, uji me kastravec mund të jetë një mbështetje e madhe në regjimin tuaj.