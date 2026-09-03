Artileria izraelite shënjestron periferinë perëndimore të Damaskut

Forcat izraelite të enjten kanë hedhur katër predha në zonën përreth kodrës Bat al-Warda, pranë Beit Jinnit, në periferinë perëndimore të Damaskut, raportoi media shtetërore siriane, transmeton Anadolu.
Televizioni Alikhbaria raportoi se “forcat pushtuese izraelite kanë hedhur katër predha drejt zonës përreth kodrës Bat al-Warda, pranë qytezës Beit Jinn, në periferinë perëndimore të Damaskut”.
Nuk ka pasur raportime të menjëhershme për viktima ose dëme materiale nga bombardimet, ndërsa autoritetet siriane nuk kanë bërë deklaratë lidhur me incidentin.
Kodra Bat al-Warda ishte shënjestruar në mënyrë të ngjashme të shtunën, disa ditë pasi një delegacion sirian i kryesuar nga ministri i Jashtëm Asaad al-Shaibani u takua me një delegacion izraelit në Jordani, nën ndërmjetësimin e SHBA-së, sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve, SANA, e cila citoi një burim diplomatik në Ministrinë e Jashtme.
Burimi tha se takimi u zhvillua “si pjesë e përpjekjeve për uljen e tensioneve pas bombardimeve të fundit izraelite në territorin sirian dhe përshkallëzimit të tensioneve në jug të Sirisë”.
Pjesë të jugut të Sirisë kanë përjetuar inkursione dhe sulme pothuajse të përditshme izraelite, veçanërisht në provincat Kuneitra dhe Dara, përfshirë bastisje, kontrolle, arrestime dhe ngritjen e pikave të kontrollit ushtarak.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit që nga viti 1967. Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e vitit 1974 për ndarjen e forcave dhe pushtoi zonën tampon siriane dhe pozicione të tjera, përfshirë anën siriane të malit Hermon.
Më 26 korrik, presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha se qeveria e tij po punon me disa vende për të arritur një marrëveshje sigurie me Izraelin, duke shtuar se një marrëveshje e suksesshme “do t’i hapë rrugën paqes gjithëpërfshirëse, pa hequr dorë nga e drejta e Sirisë mbi Lartësitë e pushtuara të Golanit”.