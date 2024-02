Prindërit s’po bëjnë se s’po punojnë me fëmijët,

Mësuesit s’po bëjnë se s’po punojnë me nxënësit,

Hoxhallarët s’po bëjnë se vetëm po kshyrin me organizu umre,

Studentët s’po bëjnë sepse s’po mësojnë sa duhet,

Zejtarët s’po bëjnë sepse nuk ta kryjnë punën si duhet,

Politikanët s’po bëjnë sepse po e vjedhin popullin,

Mjekët s’po bëjnë sepse s’po fryhen kurqysh në pare,

….

E po mirë be, kush po bën???

Nga: Bajram Ramadani Asipi