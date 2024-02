Skuadra e Atletico Madrid ka shënuar golin e barazimit në ndeshjen ndaj Real Madrid, e vlefshme për javën e 23-të në La Liga.

Golin për 1:1 e shënoi mesfushori Marcos Llorente në minutën e fundit të ndeshjes.

Me këtë gol, skuadra e Cholo Simeones siguroi një pikë të madhe në “Santiago Bernabeu”.

Kujtojmë që golin e parë për Real Madridin e shënoi Brahim Diaz në minutën e 20’të.

Me këtë barazim, Real Madrid mbetët në pozitën e parë me 58 pikë, kurse Atletico Madrid në pozitën e 4-të me 48 pikë