Audi prezanton Q6 e-tron

Audi bën të qartë se fillimi i prodhimit është shumë afër.

Për modelin Q6 e-tron është folur për rreth dy vjet, dhe tani për herë të parë mund të shohim se çfarë planifikoi të ofrojë Audi në treg me këtë emër.

Është një formë krejtësisht e pritshme e një SUV elegant sportiv, me të cilin Audi prezanton disa risi të dizajnit si dritat dukshëm më të holla të përparme dhe të pasme me një nënshkrim krejtësisht të ri adaptues OLED.

Gjëja e papritur pas shiritit maskues është grila e përparme e mbyllur në të bardhë, buzë të bardha dhe parakolpët e prerë në mënyrë shumë agresive. Është e vështirë të thuhet nëse versioni i prodhimit do të ofrojë të njëjtën gjë.

Megjithatë, dihet se forma klasike SUV dhe Coupe do të ofrohen paralelisht, ndoshta me emrin Sportback.

Pamja në kabinë nuk është ende e aktivizuar. Duke gjykuar nga komentet e para të atyre që provuan prototipin, ndjesia e drejtimit është përtej pritshmërive, ashtu si hapësira në ofertë.

Nga ana teknologjike, një risi e rëndësishme është se ky model përdor platformën e re mekanike PPE (Premium Platform Electric), e zhvilluar në bashkëpunim me Porsche.

Ai mundëson përdorimin e një rrjeti prej 800 volt, dhe për rrjedhojë një fuqi karikimi deri në 270 kW. Në përkthim, bateria do të karikohet nga 10 në 80 për qind në më pak se 30 minuta, pra 10 minuta karikim do të mjaftojnë për 250 km autonomi drejtimi.

Dhe në të njëjtën kohë, bëhet fjalë për bateritë me kapacitet edhe 100 kWh, të cilat do të lëvizin një palë elektromotorë me fuqi rreth 380 kuaj/fuqi. Audi beson se rrezja e veturës do të jetë së paku 600 km sipas WLTP.

Nga ana tjetër, SQ6 do të ketë maksimumi 490 kuaj/fuqi, pra për një kohë të shkurtër deri në 510 kuaj/fuqi, ndërsa 100 km/h do ta arrijë për më pak se 4.5 sekonda.

Pyetja më e madhe është se si SQ6 do të largohet vizualisht nga versioni standard.

Për të mos përmendur versionin RS. Q6 i ri do të dalë në treg deri në fund të vitit. Dhe kur bëhet fjalë për çmimin, ka shumë të ngjarë që Audi do të kërkojë SUV-in e tij elektrik 4.7 metra nga të paktën 60 mijë euro e lart.