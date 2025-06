Audi prezanton versionin bazë të modelit elektrik e-tron GT

Pas versioneve të prezantuara më parë të Audi S e-tron GT dhe RS e-tron GT, Ingolstadt prezantoi edhe versionin bazë të modelit elektrik e-tron GT me një version të ridizajnuar të përgjigjes së tij ndaj Taycan të Porsche, me shënimin se fjala “bazike” në këtë rast duhet të merret me shumë kujdes.

Nga jashtë, shumë i ngjashëm me versionet S dhe RS, e-tron GT bazë sjell me vete dy motorë elektrikë që janë përgjegjës për lëvizjen e të dy boshteve (quattro).

Motorët e kombinuar prodhojnë 503 kuaj fuqi, por me aktivizimin e sistemit “kontrolli i nisjes”, fuqia e kombinuar mund të rritet shkurtimisht në 585 kuaj fuqi.

Potenciali i lartpërmendur është i mjaftueshëm që Grand Tourismo elektrik i Audi-t të arrijë 100 kilometra në orë nga ndalesa në katër sekonda, dhe të zhvillojë një shpejtësi të kufizuar elektronikisht prej 245 km/orë pa asnjë vonesë.

Krahasuar me versionin S me të cilin ndan kapacitetin e baterisë, modeli bazë është 30 kilogramë më i lehtë, kështu që masa e tij është 2,254 kilogramë.

Ulja e peshës gjithashtu ndikon në konsumin e energjisë elektrike, kështu që e-tron GT mund të udhëtojë deri në 622 kilometra (sipas standardeve WLTP) me një karikim të vetëm të baterisë (97 kWh të përdorshme), dhe me karikues të fuqishëm super të shpejtë (320 kW) pas vetëm dhjetë minutash karikim, bateritë do të sigurojnë energji për një distancë deri në 285 kilometra. Në karikuesit e përmendur, duhen vetëm 18 minuta për të karikuar nga 10 në 80 përqind.

Audi e-tron GT bazë në Gjermani kushton 108,900 euro, që është 17,100 euro më pak se versioni më i fuqishëm S, por edhe pak më shumë se Taycan 4 bazë, i cili kushton 107,300 euro.