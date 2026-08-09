Audi Q9 udhëheq garën e rehatisë tek veturat premium

Drejtori ekzekutiv i Audi, Gernot Döllner: „Audi Q9 është flagship-i i ri i gamës së Audi. Me SUV-in tonë të parë të madh të segmentit full-size, ne forcojmë më tej pozicionimin premium të brandit tonë.“
SUV-i i ri full-size impresionon me një ndjesi të pashoq hapësire; materialet premium, sediljet individuale të rregullueshme me energji elektrike në rreshtin e dytë dhe dyert automatike theksojnë atmosferën e klasit të biznesit.
Flagship-i i ri mes modeleve SUV përfaqëson ekselencë teknike me sisteme të gjithanshme të asistencës për shoferin, çatinë panoramike më të madhe të Audi dhe dritat e pasme OLED digjitale të kaarkuara.
Me SUV-in e tij më të madh të realizuar deri më tani, Audi vendos për herë të parë emërtimin 9 dhe me hapa strategjikë e zgjeron majën e gamës së modeleve të veta. Audi Q9 i ri bashkon hapësirën, dinamikën precize dhe inovacionet teknologjike në një automjet të vetëm.
Ndër karakteristikat kryesore renditen:
- Dritat e pasme digjitale OLED të gjeneratës së tretë me dizajn të kaarkuar
- Sediljet individuale të rregullueshme me energji elektrike në rreshtin e dytë
- Dyert automatike
- Sistemi adaptiv i asistencës gjatë ngasjes plus, me mundësi ngasjeje pa duar
- Çatia panoramike më e madhe e instaluar ndonjëherë në një model Audi
Suspensioni i sofistikuar dhe terhiqja në të gjitha rrotat quattro, në kombinim me njësitë motorike me efikasitet të lartë, sigurojnë performancë të jashtëzakonshme dhe stabilitet në gati çdo sipërfaqe.
„Në të ardhmen, ‘Vorsprung durch Technik’ gjithnjë e më shumë do të definohet përmes përvojës brenda në automjet – sepse makinat janë shumë më tepër se thjesht një mjet transporti. Për shumë nga klientët tanë, ato po shndërrohen në hapësira jetese me lëvizshmëri,“ deklaroi drejtori ekzekutiv i Audi, Gernot Döllner.
„Pikërisht këtë përfaqëson Audi Q9 si flagship-i i ri i gamës sonë. Materialet premium, sediljet individuale të rregullueshme me energji elektrike në rreshtin e dytë dhe dyert automatike theksojnë përkushtimin tonë ndaj cilësisë në interier. Në kombinim me sistemet më të reja të asistencës për shoferin dhe përvojën e plotë të përdoruesit, është e qartë se në çfarë drejtimi po e zhvillojmë brandin Audi.“
Interieri dhe Komoditeti
Interieri i Q9 të ri, i punuar me materiale premium dhe i pajisur me karakteristika mbresëlënëse, konfirmon förkushtimin e Audi ndaj cilësisë. Dy variante të interierit me paketa të ndryshme pajisjesh u ofrojnë klientëve mundësi të shumta personalizimi.
- Kapaciteti: Q9 i ri prihët si standard me shtatë sedilje. Familjet e mëdha do ta vlerësojnë mundësinë që të gjitha tri sediljet në rreshtin e dytë të jenë të pajisura me pika ankorimi për karriget e fëmijëve.
- Opsioni Business Class: Si opsion, Q9 ofrohet edhe me gjashtë sedilje, gjë që mundëson më shumë hapësirë dhe atmosferë biznesi. Të gjashta sediljet janë pjesërisht të rregullueshme me energji elektrike dhe mund të pajisen me funksion ngrohjeje.
- Aksenti i veçantë: Dy sediljet individuale të rregullueshme me energji elektrike në rreshtin e dytë. Në rreshtin e tretë, secili mbështetës mund të paloset veçmas me shtypjen e një pogoni/butoni. Në rreshtin e parë, sediljet sportive plus ofrojnë addicionalisht funksione ventilimi dhe masazhi.
Inovacionet Teknologjike
Për herë të parë, dyert automatike mundësojnë komoditet edhe më të madh gjatë hyrjes dhe daljes nga automjeti. Sensorët e avancuar rreth makinës sigurojnë mbrojtje nga përplasjet – sistemi i detektimit të pengesave e ndalon hapjen nëse dera nuk mund të hapet plotësisht. Mekanizmi elektrik soft-close siguron mbyllje të qetë dhe të butë të dyerve. Dyert automatike mund të hapen e mbyllen praktikisht nga disa pika kontrolli, si dhe nga largësia përmes aplikacionit myAudi.
Një tjetër veçori mbresëlënëse është çatia panoramike më e madhe e instaluar ndonjëherë në një model Audi, e cila vjen si pajisje standarde:
- Sipërfaqe xhami prej më shumë se 1,5 metra katrorë (mund të hapet gjerësisht ose të pjerrësohet).
- Si opsion ofrohet transparencë e ndryshueshme e xhamit.
- Për herë të parë, ofrohet ndriçim i çatisë prej xhami, ngjyra e të cilit përshtatet me ndriçimin ambiental të personalizuar.
Përmasat dhe Dizajni i Jashtëm
Audi Q9 përfaqëson pa kompromis klasën më të lartë. Me përmasa prej:
- Gjatësia: 5,31 metra
- Gjerësia: 2,21 metra
- Lartësia: 1,81 metra
- Hapësira midis akseve (pjesa e ndërmjetme e rrotave): 3,14 metra
Pjesa e përparme e ngritur i jep këtij SUV-i full-size një qëndrim të fuqishëm dhe karakter të dallueshëm. Dy linjat e pajisjeve – advanced (standarde) dhe S line (opsionale) – dallohen qartë. Linja advanced ofron një pamje prestigjioze me elemente vertikale në maskën Singleframe, ndërsa S line sjell një karakter më të theksuar sportiv.
Rrotat prej alumini me madhësi deri në 23 inç theksojnë më tej pamjen e fuqishme, ndërsa elementet e dizajnit si mbajtëset e çatisë, pjesa e pasme e theksuar dhe kabina e ngritur nxjerrin në pah prakticitetin dhe proporcionet e mëdha të modelit.
Teknologjia e Ndriçimit
Teknologjia e avancuar e dritave përforcon praninë imponuese të Q9. Dritat e pasme digjitale OLED të gjeneratës së tretë vendosin standarde të reja:
- Përmasa 3D e kaarkuar: Panelet e jashtme digjitale OLED (një risi botërore) falë xhamit ultra të hollë janë të kaarkuara në tre dimenzione. Kjo jo vetëm që hap mundësi të reja dizajni, por edhe përmirëson dukshmërinë nga kënde më të gjera.
- Treguesit e avancuar të drejtimit: Natën, ky funksion projekton një simbol të stilizuar të xiropotamit/sinjalizuesit në sipërfaqen e rrugës, i sinkronizuar me sinjalizuesit dinamikë përpara dhe prapa.
- Digital Matrix LED: Dritat e përparme me modul micro-LED sigurojnë arritje të largët, ndriçim preciz dhe kontrast të lartë.
Motori dhe Performanca
Q9 do të jetë i disponueshëm me motor nafte 3.0 litra V6 i cili zhvillon 220 kW (299 KF) dhe 630 Nm torque (përdredhje). Në tregje të caktuara evropiane, Audi do të ofrojë edhe një variant me 180 kW (245 KF) dhe 500 Nm.
- Teknologjia MHEV plus përdor një kompresor të lëvizur me energji elektrike për reagim të menjëhershëm në pedalin e gazit.
- Gjeneratori i gjeneratës së re i siguron sistemit edhe 18 kW (24 KF) shtesë.
- I pajisur standardisht me ndërrues automatik 8-shpejtësh tiptronic dhe tërheqje të përhershme në të gjitha rrotat quattro.