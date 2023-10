Avionët luftarakë izraelitë bombardojnë vendndodhje në Rripin e Gazës

Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në Rripin e Gazës gjatë natës, duke synuar lokacione të ndryshme, përfshirë vende ushtarake që i përkasin grupeve palestineze në Gazën perëndimore, ndërtesa banimi dhe publike në Beit Hanoun dhe vende të tjera në Gazën jugore dhe qendrore. Ndër ndërtesat e goditura ishin zyra e zyrtarit të Hamasit në Gaza, Yahya al-Sinwar, stadiumi i Palestinës dhe objektet bankare. Forcat e marinës izraelite bombarduan gjithashtu zonat bregdetare. Pati raportime për viktima në një sulm në shtëpi në Beit Hanoun, por shifra specifike nuk u dhanë.

Sulmet ajrore erdhën si pjesë e përshkallëzimit të armiqësive midis Izraelit dhe Hamasit. Hamasi nisi Operacionin Tufani Al Aksa në përgjigje të sulmit ndaj Xhamisë Al-Aksa dhe rritjes së dhunës së kolonëve, duke gjuajtur raketa dhe raportohet se kapën izraelitë si robër. Si kundërpërgjigje, ushtria izraelite nisi operacionin Shpatat e Hekurt kundër Hamasit në Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se ata janë “në luftë” dhe u bëri thirrje civilëve në Gaza që të largohen, me një premtim për të shkatërruar “të gjitha vendet e fshehura të Hamasit”.

Konflikti ka rezultuar në viktima, me të paktën 232 palestinezë të vrarë dhe një numër të vdekurish izraelit prej 300. Më shumë se 3,000 raketa u hodhën nga Hamasi drejt Izraelit, duke shkaktuar dëme, sipas ushtrisë izraelite. Situata pasqyron një përshkallëzim të konsiderueshëm të armiqësive midis dy palëve. /mesazhi

Israel continued attacks throughout the night

Witnesses tell Anadolu that warplanes bomb a military location belonging to Palestinian groups in western Gaza, as well as houses, public buildings https://t.co/DyHQ4eRCyt pic.twitter.com/wXM8FlBdsQ

— Anadolu English (@anadoluagency) October 8, 2023