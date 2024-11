Balaj pensionohet nga Shqipëria

Sulmuesi i Vllaznisë së Shkodrës, Bekim Balaj, është tërhequr nga Kombëtarja e Shqipërisë, ka njoftuar Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) të mërkurën.

Sipas njoftimit, Balaj vendimin për t’u pensionuar nga Kombëtarja, ia ka kumtuar selektorit Sylvinho dhe drejtuesve të FSHF-së.

Për Shqipërinë, Balaj ka shënuar nëntë gola në 48 ndeshje kurse me fanellën kuqezi kishte debutuar në nëntor të vitit 2012.

“I pari është edhe më i veçanti, pasi realizimi ndaj Portugalisë dhe fitorja historike e Shqipërisë me golin e Bekim Balajt në ‘Estadio Municipal de Aveiro’ bëri krenar të gjithë shqiptarët kudo në botë, duke i hapur rrugën kualifikimit të parë historik të Kombëtares në Evropianin ‘Francë 2016’. Gjithashtu, Balaj ishte pjesë e Kombëtares në atë Evropian ku u aktivizua në fitoren ndaj Rumanisë me rezultatin 1:0”, shkruan FSHF-ja për momentet më të mira të Balajt me fanellën e Shqipërisë.

Shkodrani 33-vjeçari ka luajtur për shumë skuadra të ndryshme në Çeki, Poloni, Kroaci, Austri, Rusi e Turqi.

Për Vllazninë e Shkodrës, në edicionin aktual, Balaj ka shënuar 8 gola në 12 ndeshje.