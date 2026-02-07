Barça fiton thellë ndaj Mallorcas së Muriqit

Barcelona nuk ka lëshuar pikë në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 23-të të La Ligas.
Barça të shtunën e mposhti thellë në shtëpi Mallorcan e Vedat Muriqit me rezultatin 3:0.
Robert Lewandowski e hapi serinë e golave në minutën e 29-të.
Për 2:0 shënoi Lamine Yamal gol të bukur nga distanca në minutën e 61-të.
Golin e tretë e realizoi mesfushori i talentuar, Marc Bernal, në minutën e 83-të.
Sulmuesi i Kosovës, Muriqi, për Mallorcan luajti deri në minutën e 77-të.
Barcelona është lidere me 58 pikë. Mallorca është poshtë në tabelë me 24 pikë.