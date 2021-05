Barcelona me përmbysje triumfon ndaj Valencias

Barcelona ka shënuar fitore në udhëtim te Valencia.

Katalunasit që dominuan në të gjitha aspektet fituan me rezultat 2 – 3, shkruan lajmi.net.

Pjesa e parë përfundoi ashtu siç nisi, meqenëse pavarësisht rasteve, asnjëra skuadër nuk ia doli t’i konkretizojë.

Ishte Gabriel Paulista që i dha epërsinë Valencias (50′).

Ylli i katalunasve, Lionel Messi barazoi shifrat pasi topi iu kthye nga penalltia e humbur (57′).

Pas gjashtë minutave, francezi Antoine Griezmann i dha epërsinë Barcelonës për herë të parë në ndeshje.

Ndërsa, fitoren e vulosi Messi me një super gol nga gjuajtja e lirë (69′).

E tëra që arriti të bënte Valencia ishte goli i dytë, njëkohësisht i fundit në ndeshje që e realizoi Soler (85′).

Me këtë fitore, Barcelona renditët në pozitën e tretë me 64 pikë, dy më pak se lideri Atletico, derisa Valencia në vendin e 14-të me 36 sosh.