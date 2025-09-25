Barcelona vazhdon me fitore

Barcelona ka shënuar fitore të vështirë në udhëtim te Real Oveido, në kuadër të xhiros së gjashtë në La Liga.
Edhe pse favorit i padiskutueshëm, blaugranasit i arkëtuan pikët e plota falë një përmbysje 1:3.
Barcelona ishte shumë më kërkuese nga minuta e parë, për të krijuar disa raste shënimi me anë të Dani Olmos e Marcus Rashford, megjithatë larg finalizimit.
Ishte Oveido që e zhbllokoi rezultatin falë supergolit të Alberto Reina, i cili realizoi nga gjysma e fushës pas një dalje të panevojshme të Garcias (33’).
Pas kësaj, Barcelona veçse i rriti tentimet dhe e gjeti golin e barazimit përmes mbrojtësit Eric Garcia, i cili shënoi nga afërsia pasi Ferran Torres goditi shtyllën (56’).
Heroi i përmbysjes rezultoi të jetë i sapo inkuadruari Robert Lewandowski, i cili shënoi vetëm pesë minuta pasi hyri në fushë pas asistimit të De Jong (70’).
Fitoren e Barcelonës në fund e vulosi Ronald Araujo, për të shënuar me kokë pas harkimit të Marcus Rashford (89’).
Pas këtij triumfi, Barcelona qëndron si pozitë e dytë me 16 pikë, dy më pak se Real Madridi derisa Oviedo zë pozitën e 18-të me tre sosh.