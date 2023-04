Bayern Munich është eliminuar në çerekfinale të Kupës së Gjermanisë, nga Freiburgu.

Të parët në epërsi kaluan vendasit me anë të Dayot Upamecanos, në minutën e 19’. Freiburgu nuk vonoi dhe e barazoi rezultatin në minutën e 27’, me anë të Nicolas Hofler. Me këtë rezultat edhe u mbyll pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, Bayerni ani se tentoi me të gjitha forcat të kalojë në epërsi, ishte Freiburgu që kaloi në epërsi me anë të Lucas Holer, në minutën e 95’, me anë të një penalltie.