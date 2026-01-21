Ballina Sport Futboll Bayerni fiton, Atalanta pëson në shtëpi

Bayern Muncheni ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Të mërkurën mbrëma, Bayerni mposhti 2:0 ekipin nga Belgjika, Union St. Gillosie për t’u forcuar në pozitën e dytë në tabelë me 18 pikë.

Të dy golat për bavarezët, që ndeshjen e mbyllën me një lojtar më pak, i shënoi Harry Kane në pjesën e dytë.

Kane golin e parë e realizoi në minutën e 52-të kurse tre minuta më vonë realizoi nga penalltia për rezultatin përfundimtar të ndeshjes.

Ndërkohë, Atalanta pësoi humbje në shtëpi nga Athletic Bilbao, ekip që triumfoi me rezultatin e ngushtë 3:2.

Tek Atalanta gjatë tërë ndeshjes luajti mbrojtësi Berat Gjimshiti, i cili është rikuperuar nga lëndimi.

