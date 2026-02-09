Ballina Sport Futboll Bayerni stopon interesimin për Asllanin

Bayerni stopon interesimin për Asllanin

Bayern Muncheni, një prej skuadrave të interesuara për Fisnik Asllanin, duket se ka bërë një hap prapa sa i përket transferimit të sulmuesit të Kombëtares së Kosovës në verë.

Bayerni ishte ndër ekipet që insistonte për Asllanin, i cili në fund të sezonit do të largohet nga Hoffenheimi për 30 milionë euro, sa e ka edhe klauzolën e lirimit.

Bavarezët në xhiron e fundit të Bundesligës mposhtën 5:1 Hoffenheimin dhe nga afër kanë pasur rastin ta shohin Asllanin, i cili asistoi në golin e vetëm të ekipit të tij.

Në fakt, Asllani tregoi paraqitje të mirë pasi e qëlloi edhe shtyllën, por te Bayerni kanë vlerësuar se 23-vjeçari është paksa i ngadaltë dhe kjo mund ta komplikojë kalimin e tij në Munchen.

Krahas Bayernit, Asllani po monitorohet edhe nga Borussia Dortmundi, Tottenhami, Chelsea, Barcelona e Juventusi.

Ai ka kontratë me Hoffenheimin deri në vitin 2029, ndërsa këtë sezon ka 7 gola e po aq asistime në 22 ndeshje në të gjitha garat

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram