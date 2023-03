BBC shkarkon Gary Lineker-in, pasi u solidarizua me refugjatët

Një nga televizionet më të mëdha në Britani, BBC, i ka habitur të gjithë duke shkarkuar legjendën e futbollit Gary Lineker, i cili drejtonte emisionin “Match of the Day”.

Prezantuesi 62-vjeçar është larguar nga emisioni pasi ka shkelur ‘udhëzimet e mediave sociale’ të BBC-së duke krahasuar politikën e imigracionit të Mbretërisë së Bashkuar me Gjermaninë naziste.

“BBC sapo ka informuar Gary Lineker-in se ai nuk do të prezantojë emisionin derisa të arrijë një marrëveshje për përdorimin e tij të mediave sociale. Vini re se elita është gjithmonë më e ashpër ndaj atyre që luftojnë racizmin sesa ata që mbështesin pikëpamjet raciste,” televizioni britanik. thuhet në deklaratë.

Pas largimit të Lineker, dy analistët Alan Shearer dhe Ian Wright zgjodhën të njëjtën rrugë, duke mbështetur kolegun e tyre.

Lineker ka qenë në qendër të vëmendjes pasi kritikoi politikën e qeverisë britanike për azilkërkuesit në një postim në Twitter.

Ish-kapiteni i Anglisë shkroi “Oh zot, kjo është e tmerrshme” në përgjigje të një video-mesazhi nga sekretarja e Brendshme Suella Braverman për ndalimin e njerëzve që kalojnë detin nga Franca në Angli me gomone.

Prezantuesi televiziv u sfidua më pas për pozicionin e tij dhe e përshkroi gjuhën e përdorur nga qeveria si “jo e ndryshme nga ajo e përdorur nga Gjermania në vitet 1930”.

Gary Lineker është një ish-futbollist profesionist dhe transmetues sportiv. Karriera e tij mediatike filloi me BBC, ku ai ka prezantuar programin kryesor të futbollit Match of the Day që nga fundi i viteve 1990.

Lineker ishte gjithashtu prezantuesi kryesor i BBC-së për ndeshjet e drejtpërdrejta të futbollit, duke përfshirë mbulimin e turneve ndërkombëtare.