Ben Gvir kërcënon heqjen e varrit të Izz al-Din al-Qassamit në Haifa

Ministri izraelit Itamar Ben Gvir ka hapur një front të ri tensioni në Haifa ndërsa afrohen zgjedhjet në Izrael. Ai ka urdhëruar heqjen e tendës së rojës në varrezat ku ndodhet varri i Izz al-Din al-Qassam dhe ka publikuar një video në TikTok, duke kërcënuar se do të heqë edhe varrin, ndërsa e quajti al-Qassamin “terrorist”.
Izz al-Din al-Qassam, me origjinë siriane, u vra në vitin 1935 gjatë një përleshjeje të armatosur me forcat britanike në Jenin. Ai konsiderohet simbol i rezistencës dhe ndër figurat më të rëndësishme të luftës kundër sundimit britanik në Palestinë dhe Levant.
Veprimet ndaj varrit të tij kanë shkaktuar zemërim, pasi al-Qassam u martirizua shumë kohë para krijimit të shtetit izraelit dhe mbetet figurë historike e rëndësishme për palestinezët.