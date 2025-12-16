Berisha do të jetë gati për Interin

Mesfushori i Shqipërisë, Medon Berisha, pritet të rikthehet te skuadra e Lecces në fillim të vitit të ardhshëm, saktësisht më 11 janar, kanë njoftuar mediumet në Itali.
Berisha pësoi lëndim në ndeshjen që Lecce e luajti në fundjavë ndaj Pizas, në kuadër të xhiros së 15-të të Serie A, duke u larguar nga fusha me barelë në minutën e 11-të.
Thuhet se Berisha pritet të jetë gati për ndeshjen kundër Parmas, që Lecce e luan më 11 janar por sipas të gjitha gjasave ai do të jetë startues ndaj Interit, duel ky që zhvillohet tri ditë më vonë, më datën 14 janar.
Para ndeshjes kundër Parmës, Lecce luan më 27 dhjetor ndaj Comos, pastaj më 3 janar ndaj Juventusit, përpara se të përballet me Romën më 6 janar.
Berisha ka qenë prej lojtarëve më të rëndësishëm te Lecce këtë sezon, dhe mungesa e tij do të jetë mjaft e madhe për ekipin elitar të Italisë.
22-vjeçari ka 2 gola e 3 asistime në 13 ndeshje të luajtura deri më tani për Leccen në Serie A.