Jerusalem Post: Largimi i Khan nuk i rrëzon urdhër-arrestet ndaj drejtuesve të Izraelit

Paditë varen nga argumentet juridike dhe jo nga fati i një individi
Largimi i prokurorit të Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), Karim Khan, ka shkaktuar tronditje brenda institucionit në Hagë, por nuk e ka ndryshuar drejtimin e betejës ligjore që Izraeli po zhvillon përballë kësaj gjykate.
Sipas një analize të Jerusalem Post, largimi i Khan nuk i zhbën urdhër-arrestet dhe akuzat për krime lufte ndaj drejtuesve izraelitë, pasi procesi është tashmë i mbështetur në vendime institucionale dhe jo vetëm në qëndrimin e një prokurori.
Sipas gazetës, në Izrael ekzistojnë dy qasje kryesore për mënyrën se si duhet trajtuar Gjykata Penale Ndërkombëtare. Njëra palë e konsideron GJPN-në një institucion të politizuar dhe të njëanshëm ndaj Jerusalemit, duke argumentuar se problemet e fundit në drejtimin e saj tregojnë dobësitë e vetë gjykatës.
Për këtë grup, largimi i Khan shihet si një goditje ndaj besueshmërisë së institucionit dhe si një mundësi për të vënë në pikëpyetje të gjithë procesin ndaj Izraelit. Sipas tyre, gjykata nuk merr mjaftueshëm parasysh realitetin e konflikteve asimetrike dhe luftën kundër organizatave të armatosura.
Por ekziston edhe një qasje tjetër, më pragmatike, që mendon se, pavarësisht kritikave ndaj GJPN-së, Izraeli duhet ta trajtojë atë si një realitet juridik ndërkombëtar dhe ta kundërshtojë përmes argumenteve konkrete ligjore, jo vetëm përmes kritikave politike.
Në këtë kuadër, Izraeli ka kundërshtuar prej kohësh juridiksionin e gjykatës, duke argumentuar se Palestina nuk është një shtet i plotë anëtar i OKB-së dhe se Marrëveshjet e Oslos parashikojnë që palët duhet t’i zgjidhin vetë mosmarrëveshjet e tyre.
Një tjetër argument është se Izraeli ka sistemin e vet gjyqësor dhe ka zhvilluar hetime të shumta ndaj ushtarakëve për shkelje të mundshme. Këto argumente kanë ndikuar që proceset ndaj Izraelit të zgjasin për vite, por nuk kanë arritur t’i ndalin ato.
Sipas Jerusalem Post, edhe pas largimit të Khan, rruga ligjore e ndjekur nga GJPN-ja do të vazhdojë.
Pas pezullimit të Khan nga detyra, zëvendësprokurorja Shameen Khan vijoi punën e prokurorisë dhe mbështeti vazhdimin e procedurave. Gjithashtu, Dhoma Paraprake e GJPN-së miratoi urdhër-arrestet ndaj drejtuesve izraelitë, duke treguar se vendimet e gjykatës nuk vareshin vetëm nga një individ.
Kjo është arsyeja pse analiza e Jerusalem Post arrin në përfundimin se largimi i Karim Khan nuk e zhduk çështjen kundër Izraelit. Edhe nëse ndryshimi në drejtimin e gjykatës ka ndikuar në perceptimin publik, procedurat vazhdojnë të mbështeten në strukturat institucionale të GJPN-së.
Aktualisht, urdhër-arrestet publike të gjykatës përfshijnë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant. Ndërkohë, janë raportuar edhe urdhër-arreste të tjera jo publike ndaj zyrtarëve izraelitë. \tesheshi