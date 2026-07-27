Irani: Nuk do të lejojmë që SHBA-ja të përcaktojë kohën e paqes dhe luftës

Irani nuk do t’i lejojë SHBA-së të vendosë se kur do të ndodhë lufta apo paqja, tha sot zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmaeil Baqaei, transmeton Anadolu.
“Ne nuk do të lejojmë që SHBA-ja të përcaktojë kohën e paqes dhe luftës”, tha Baqaei në një konferencë javore për media, sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Mehr.
Ai tha se SHBA-ja ka “ngecur në një moçal të vetë-bërë pas pesë muajsh”.
Të dielën, zëdhënësi i ushtrisë iraniane Amir Mohammad Akraminia tha se SHBA-ja ndaloi sulmet e saj gjatë dy netëve të mëparshme dhe se “kundër-operacionet” e Iranit ishin ndalur gjithashtu.
Sipas një lajmi të “Axios” të shtunën, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë amerikane të mos kryente sulme të reja ndaj Iranit, duke i dhënë fund sulmeve të përditshme gati dyjavore.
Tensionet midis SHBA-së dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit, me Washingtonin që kryen sulme ndaj Iranit dhe Teheranit duke u përgjigjur duke synuar ato që tha se ishin objektet dhe pajisjet ushtarake amerikane në vendet në të gjithë rajonin.