Hapet aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka njoftuar se është hapur aplikimi për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit fillor të ulët dhe të mesëm të ulët (klasat 1–9).
Aplikimi do të realizohet përmes platformës eKosova dhe do të jetë i hapur për një periudhë prej dy javësh: 27 korrik – 9 gusht 2026.
Subvencionimi përfshin blerjen e teksteve dhe materialeve shkollore për nxënësit e arsimit fillor të ulët dhe të mesëm të ulët (klasat 1–9).
Mjetet financiare do të transferohen drejtpërdrejt në xhirollogarinë bankare të prindit/aplikuesit.
“Para se të aplikoni, ju lutemi sigurohuni që:xhirollogaria juaj bankare është aktive dhe e saktë; të dhënat tuaja në eKosova janë të përditësuara. Aplikimi do t’u mundësohet edhe shtetasve të huaj me leje qëndrimi të përkohshme ose të përhershme në Republikën e Kosovës, fëmijët e të cilëve vijojnë mësimin në institucionet arsimore të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftim.
Në komunikatë bëhet e ditur se për shtetasit e huaj që ende nuk posedojnë leje qëndrimi, por kanë fëmijë të regjistruar në shkolla të Republikës së Kosovës, MASH do t’ia dorëzojë ASHI-së listën e këtyre rasteve me qëllim të krijimit të qasjes në eKosova për aplikim.
Dokumentet për këtë kategori do të dorëzohen me email në adresën: [email protected]
Linku për aplikim klasa 1-5
Linku për aplikim klasa 6-9