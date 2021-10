Beteja e dytë e Kosovës që ndryshoi fatin e shqiptarëve

Si sot me 17.10.1448 u zhvillua beteja e dytë e Kosovës, mes dy Fuqive njëra e drejtuar nga Komandanti Janush Huniyadi i Mbretërisë së Hungarisë dhe i gjithë Botës Krishtere dhe pala kundërshtare Sulltan Muradi i dytë i Mamaliku Osmanije (atëkohë nuk ishte Perandori).

Rrethanat e betejës u bën mbas humbjes së Varnës nga Krishterët dhe dëshira për hakmarrje, dëbimi i turqve që ishin duke përparua në qendër të Evropës, evropianët i kishte emocionuar Gjergj Kastrioti në disa aksione të vogla luftarake ndaj Shqiptarëve Myslimanë dhe Turqve dhe hera e fundit që Perandoria e Bizantit i kishte bërë nxitje Krishterëve të luftojnë ndaj Myslimanëve.

Dhe Filloi Beteja nga data 17.10.1448 dhe me datë 20.10.1448 në Fushë e Kosovës aty ku kishte qenë edhe Beteja e Parë në territorin e Komunës së Vuçitërnës-Vushtrrisë dhe mbas përleshjeve të ashpra fitorja (muzaffer) ishte e Myslimanëve dhe kjo bëri që Moreja dhe Serbia të thyhen edhe një herë mbas kësaj beteje që do të binin nën Sundimin Osman për 400 vjet.

Kurse Kosova nga kjo Betejë do të sundohej nga vendasit shqiptarë sepse deri këtë Kohë Popullata ishte shumicë shqiptare por nuk sundohej nga shqiptarët dhe nga ku do bëhet Sundimtar Ali Bej Zogaj (Zagonos Ali Beu).

Dhe kështu fati i Kosovës do të ndryshon në pozicion pozitivë dhe do bëhet vendimtare që Kosova të merr vetveten e saj edhe në aspektin etnik duke u islamizua bëhej ndarja nga ndikimi i Kishës Ortodokse Serbe.

Dhe kështu u ruajt gjuha dhe gjaku shqiptar që zgjati deri tek tentativa e Austro-hungarisë (Nemçës) me 1689 dhe prapë fitojnë Pashallarët Sundimtarë Shqiptarë me ndihmën e Beut të Krimes që do të bëhet absolut Kosova Shqiptare deri tek viti 1999 kur do Fitojnë prapë Shqiptarët me Ndihmën e NATO-SHBA.

Marr nga: Sadedin Gubetini