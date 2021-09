Betimi në laps

LAPSI një vegël e vogël me mundësi të pakufizuara, që ia mundëson njeriut ta lidhë botën e imagjinatës me realitetin.

Nëse diçka do të duhej të zbukurohet me ari, margaritar e diamante ai është LAPSI!

Ah sikur e gjithë bota do t’ia dinin vlerën lapsit, do të flisnin më pak e të shkruanin më shumë, e sikur ta dinin vlerën e Betimit të Zotit në laps, nuk do të shkruanin vetëmse atë që i bën dobi njeriut dhe njerëzimit.